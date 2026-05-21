Планы Европы по созданию альтернативы НАТО на случай сокращения участия США в альянсе свидетельствуют о продолжающейся милитаризации региона. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, в течение ближайших 8–12 лет европейские страны могут сформировать единую армию, способную выполнять серьезные боевые задачи, включая противостояние США. Об этом написала «Газета.Ru» .

Журавлев подчеркнул, что к таким заявлениям следует относиться серьезно, поскольку многие недооценивали способность Европы вести боевые действия, полагая, что с прекращением американской помощи Украине конфликт завершится. Однако, по его словам, Украина продолжает существовать и вести боевые действия, что говорит о потенциале европейских стран.

Он отметил, что хотя эти действия могут быть недолговременными, в ближайшие годы Европа вполне способна создать боевую армию, способную выполнять серьезные задачи и воевать на уровне ведущих армий мира. Журавлев также выразил уверенность в том, что создание такой структуры — это лишь вопрос времени.