Депутат Журавлев: Финляндию втянули в НАТО для военных маневров на границе с Россией

Представители НАТО приложили максимум усилий, чтобы втянуть Финляндию в свой состав и использовать ее для военных комбинаций против России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с RT.
По его мнению, сейчас Североатлантический альянс начнет активно задействовать более 1300 километров сухопутной границы между Финляндией и РФ для реализации своей политики.
Уже давно НАТО официально называет Россию своим главным соперником, поэтому попытается сделать все возможное для ее устрашения, добавил Журавлев. Он также отметил, что США регулярно поставляют в Европу оружие под видом временного.
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