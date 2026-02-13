Депутат Виктор Дзюба покинет Госдуму

В Государственную думу внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы. Об этом свидетельствуют данные электронной базы палаты.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Дзюбы Виктора Викторовича, избранного по Тульскому одномандатному избирательному округу № 183», — говорится в документе.

Рассмотрение назначили на 17 февраля. Заявление о сложении полномочий по собственному желанию подал сам Дзюба. Причины он пока не комментировал.

В мае прошлого года в отставку ушел один из самых богатых депутатов Госдумы — Олег Савченко. Свое решение он объяснил возвращением к крупному международному проекту, связанному с Африкой, Ближним Востоком и Китаем. Им он занимался до 2021 года, но не мог в полной мере посвящать себя из-за государственной деятельности.