Подозрительные происшествия на избирательных участках происходили в прямой трансляции выборов президента в Молдавии. На это указал депутат парламента республики IX–XI созывов Богдан Цырдя, сообщает «Звезда» .

Он отметил, что в пунктах голосования неоднократно пропадало электричество. Кроме того, перестал работать сайт Центральной избирательной комиссии.

«После того как его восстановили, начинает расти количество сторонников Санду. Честно скажу, это какой-то цирк», — отметил народный избранник в программе «Между тем».

Многие граждане, придя на выборы, выясняли, что они уже якобы отдали свой голос в Европе, однако никогда там не были. Большинство наблюдателей были представителями Запада или сторонниками европейской интеграции, подчеркнул Цырдя.