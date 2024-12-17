Депутат Свинцов: запрет на дарение алкоголя направлен на борьбу с пропагандой употребления спиртного

Штраф в размере 100 тысяч рублей для юридических лиц, которые выбирают алкоголь в качестве подарка, предложил ввести заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Об этом он рассказал в интервью ИА НСН.
Парламентарий отметил, что должностным лицам может грозить штраф в 50 тысяч рублей. Размер денежных санкций для физических лиц составит пять тысяч рублей.
«Все компании перед Новым годом будут дарить всем подарки. Почти во всех пакетах будет алкоголь. Это приведет к очень большим негативным последствиям», — пояснил Свинцов.
Он добавил, что ограничения помогут уберечь людей с алкогольной зависимостью, которые устраивают марафон спиртного, выпивая сразу все полученные в подарок бутылки.
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