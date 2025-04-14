Депутат Нилов: сокращение рабочего дня женщинам приведет к дискриминации

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT обсудил идею о сокращении рабочего дня для женщин на один час.

Парламентарий подчеркнул, что количество часов должно перераспределяться внутри рабочей недели. Например, можно сократить перерыв или увеличить продолжительность смен. Главное — не снижать общее количество рабочих часов, чтобы не создавать нагрузку на работодателя и бюджет.

Нилов напомнил о работниках со сдельной зарплатой: при сокращении рабочего времени они потеряют в заработке. Он подытожил, что важно не предлагать механизмы, которые могут побудить работодателей дискриминировать женщин при приеме на работу.