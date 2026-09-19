Депутат Мособлдумы Жолобов побывал на УИКах в Домодедове и Раменском

На выборах граждане примут решения, от которых будет зависеть развитие Подмосковья и государства в целом. Об этом заявил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Жолобов.

«Уже в первый день многие избиратели сделали свой выбор — и это реальный вклад каждого в будущее своей семьи и своей страны», — подчеркнул он.

Депутат посетил избирательные участки в Домодедовском округе и Раменском муниципалитете. Он назвал спокойной, деловой и комфортной обстановку на УИКах. По его словам, жители приходят туда с хорошим настроением.

На участках в Подмосковье работают около 23 тысяч наблюдателей, которые следят за прозрачностью процесса. От «Единой России» направили порядка четырех тысяч человек.

По состоянию на 15:04 во второй день голосования явка избирателей в Московской области составила 34,5%. Жители региона участвуют в выборах в Госдуму, в Московскую областную Думу, а также выбирают депутатов Советов в четырех муниципальных образованиях.