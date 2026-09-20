Депутат Мособлдумы Шевченко посетила УИК в Дмитрове, Талдоме и Дубне

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко оценила организацию выборов на избирательных участках в Дмитрове, Талдоме, Дубне. По ее словам, процесс идет без нарушений.

«Хочу отметить, что обстановка везде спокойная, деловая. На каждом УИКе работают члены комиссий и наблюдатели, за порядком следят сотрудники полиции», — отметила парламентарий.

Многие граждане отдали свои голоса дистанционно. Чтобы воспользоваться этой возможностью, они заранее зарегистрировались в системе ДЭГ.

«Моя семья уже не первый раз голосует в режиме онлайн, это действительно очень удобно: быстро и несложно», — подчеркнула депутат.

Шевченко назвала выборы одним из главных механизмом, которые влияют на развитие региона и качество повседневной жизни каждого человека. Решения отражаются на множестве вопросов, в том числе на строительстве и ремонте школ, развитии дорог и общественного транспорта, модернизации ЖКХ, поддержке ветеранов СВО, молодых семей, пенсионеров.

«Выборы дают человеку возможность не просто оценивать уже принятые решения и выполненные наказы, а участвовать в определении дальнейшего курса, перспективных направлений и первоочередных задач», — подчеркнула парламентарий.

Жители Подмосковья с 18 по 20 сентября выбирают депутатов Мособлдумы и вместе с остальными россиянами определяют новый состав Госдумы. За прозрачностью процесса следят наблюдатели. В Московской области со стороны «Единой России» за ходом голосования наблюдают около четырех тысяч человек.