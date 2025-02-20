Депутат Милонов заявил, что пошлые подарки на 23 Февраля разрушают отношения

В выборе подарка для мужчины на День защитника Отечества важен индивидуальный подход, но пошлые презенты разрушают отношения. Об этом заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов в разговоре с Life .

Парламентарий также призвал мужчин отказаться от употребления алкоголя в праздник.

«Главное понимать, что от того, что ты нажрешься на 23 Февраля как скотина, будешь орать пьяный, — мужчиной ты станешь меньше от этого, а не больше», — заявил народный избранник.

Милонов добавил, что для него идеальным подарком на 23 Февраля станет разрешение поехать в командировку в Донбасс.