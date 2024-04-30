Депутат Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников | 360°

30 апреля 2024, 12:25
Депутат Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников
Нет ничего предосудительного и плохого в том, чтобы проверять сексуальную ориентацию чиновников перед их назначением на высокие посты. Об этом газете «Самарское обозрение» заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Он отметил, что лиц с нетрадиционной ориентацией нельзя допускать к преподаванию, потому что они могут оказывать негативное влияние на подростков и представлять им соответствующие ценности. Депутат подчеркнул, что у него двое детей, поэтому его беспокоит ситуация в структурах, имеющих отношение к воспитанию подрастающего поколения. В качестве примера он привел Министерство молодежной политики и Министерство образования и науки.
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«И я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности», — заключил парламентарий.
Ранее Хинштейн рассказал о сотруднике самарского Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича, который часто выступал перед школьниками. По словам депутата, мужчина является «сторонником однополой любви».
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