Депутат Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников | 360°

Власть 30 апреля 2024, 12:25 Депутат Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Нет ничего предосудительного и плохого в том, чтобы проверять сексуальную ориентацию чиновников перед их назначением на высокие посты. Об этом газете «Самарское обозрение» заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он отметил, что лиц с нетрадиционной ориентацией нельзя допускать к преподаванию, потому что они могут оказывать негативное влияние на подростков и представлять им соответствующие ценности. Депутат подчеркнул, что у него двое детей, поэтому его беспокоит ситуация в структурах, имеющих отношение к воспитанию подрастающего поколения. В качестве примера он привел Министерство молодежной политики и Министерство образования и науки.

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«И я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности», — заключил парламентарий.

Ранее Хинштейн рассказал о сотруднике самарского Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича, который часто выступал перед школьниками. По словам депутата, мужчина является «сторонником однополой любви».