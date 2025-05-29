Депутат Хамзаев призвал контролировать праздники подростков после трагедии в Байкальске

Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев в разговоре с «Ридусом» высказался о необходимости контроля за проведением праздников с участием несовершеннолетних. Он заявил, что дети не должны отмечать дни рождения и другие торжества без взрослых. Это заявление последовало после трагедии, произошедшей в городе Байкальске Иркутской области.

Накануне подростки собрались в полуразрушенном доме, чтобы отпраздновать день рождения одной из девочек. Они купили алкоголь и закуски, и в какой-то момент 17-летний юноша начал приставать к 14-летней подруге. Получив отказ, несовершеннолетний схватил нож и напал на друзей. В результате четыре человека погибли, остальные были ранены. Когда на место прибыли полицейские, агрессор включил газ и устроил взрыв, в котором и погиб.

Хамзаев подчеркнул, что необходимо разобраться, как подростки смогли купить алкоголь, и привлечь к ответственности взрослых, причастных к этому. Парламентарий также отметил, что родители должны нести ответственность за своих детей и не оставлять их без присмотра, особенно когда речь идет о подростках разных возрастов.