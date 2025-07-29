Депутат Гутенев назвал ограничения интернета необходимой мерой безопасности

Председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговли Владимир Гутенев в беседе с сайтом Life назвал ограничение интернета необходимой мерой ради безопасности населения.

Как отметил парламентарий, временные сбои связи объясняются угрозой атак беспилотников и обеспечением функционирования критически важных объектов.

«Не стоит превращаться в "хипстера", живущего только в центре Москвы; жизнь не ограничивается комфортом», — призвал народный избранник.

Депутат призвал адаптироваться к новым условиям и иметь при себе наличные деньги. Безопасность важнее комфорта пользования смартфонами и картами, подчеркнул Гутенев.