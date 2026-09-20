Депутат Госдумы Терюшков назвал слаженной работу членов УИК в Котельниках

Выборы в Подмосковье проходят спокойно и прозрачно. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Роман Терюшков.

Он принял участие в голосовании в Котельниках и поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей и сотрудников правоохранительных органов.

Парламентарий обратил внимание на высокую активность жителей и добавил, что большинство отдали свои голоса в первые дни.

«Сегодня — заключительный день голосования, и у нас есть возможность лично определить, кто будет представлять интересы жителей на федеральном и региональном уровнях», — отметил он.

Члены избирательных комиссий, наблюдатели и правоохранители обеспечивают работу УИК, законность и безопасность голосования. По словам Терюшкова, благодаря ним процесс идет спокойно и честно.

Депутат также сообщил, что жители Подмосковья имеют возможность проголосовать на избирательном участке, на дому и онлайн. За прозрачностью выборов следят тысячи наблюдателей, в том числе около четырех тысяч — от «Единой России».