Депутат Госдумы Харченко сдаст мандат из-за перехода на другую работу

Депутат Госдумы Екатерина Харченко сдаст мандат после того, как стала исполняющей обязанности ректора Курского государственного университета. Проект постановления о лишении ее депутатских полномочий внесли на рассмотрение в палату парламента и рассмотрят на заседании 23 июня.

Харченко представляет Курскую область в Госдуме, занимает должность зампредседателя комитета по науке и высшему образованию. В должность вступила в 2021 году. Доктор экономических наук, профессор.

Во главе университета она сменила Александра Худина, который 15 июня подал в отставку после 10 лет работы. Теперь вузу предстоит в установленном порядке избрать нового ректора.

Ранее по аналогичной причине сдал мандат депутат Госдумы Айрат Фаррахов, решивший вернуться из Москвы в родной Татарстан и возглавить Казанский государственный медицинский университет. Его место занял бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз.