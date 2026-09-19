Депутат ГД Свинцов назвал выборы в России образцом для всего мира

Выборы в России можно считать образцом для всего мира по части открытости и честности. Об этом заявил депутат Государственной Думы Андрей Свинцов.

Парламентарий посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове и оценил его работу.

«Наши зарубежные коллеги-депутаты ездят по многим странам и наблюдают, как там проходят выборы. Поэтому Россия сегодня образец, образец для всего мира, как нужно проводить выборы. Мы в этой кампании увидели абсолютную свободу по использованию всех», — отметил он.

Парламентарий выразил уверенность, что избирательная кампания дала возможность каждому гражданину России найти своего кандидата и свою партию, за кого он проголосует.

За прозрачностью процесса в Подмосковье следят около 22 тысяч наблюдателей, в том числе четыре тысячи от «Единой России».

Ранее секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс рассказал о ходе выборов на брифинге в Центре общественного наблюдения. Он сообщил, что по состоянию на 15:00 на избирательных участках не зафиксировали серьезных нарушений.