Депутат Бессараб усомнилась в возможности введения семейного налогообложения

Инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей ввести систему семейного налогообложения вызывает интерес и может оказать большое влияние на общество, но ее реализация в ближайшее время маловероятна. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал пакет предложений по налогам, включая введение семейного налогообложения. Согласно проекту, доход для уплаты налога будет рассчитываться исходя из семейного положения гражданина. Например, если оба супруга работают и у них двое несовершеннолетних детей без собственного заработка, то доход родителей хотят суммировать и делить на четверых.

«Это очень интересная идея, и я бы с удовольствием ее поддержала. Нужно ориентироваться на то, что, возможно, один родитель будет работать, но при этом должен содержать всю семью», — отметила Бессараб.

При этом она выразила сомнения относительно возможности реализации этой инициативы. Депутат подчеркнула, что у финансового блока правительства могут возникнуть опасения относительно собираемости налогов.