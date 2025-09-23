Депутат Бессараб рассказала, что иностранцев будут лишать российского паспорта за терроризм и экстремизм
Перечень преступлений, за совершение которых иностранцы могут утратить российское гражданство, существенно увеличился. Об этом рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб в интервью сайту Life.ru.
Как отметила парламентарий, теперь иностранные граждане рискуют потерять российский паспорт за преступления против половой неприкосновенности, убийства, угрозы здоровью нации, участия в экстремистских организациях и терроризм.
По словам Бессараб, новый порядок направлен на повышение ответственности мигрантов перед обществом. Получив гражданство путем натурализации, мигранты обязаны принять российские ценности, подтвердить готовность служить Отечеству и соблюдать законодательство страны.