Депутат Аршинова раскритиковала политику Санду в области «газового вопроса»

Депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова раскритиковала президента Молдавии Майю Санду за ее политику в области «газового вопроса». Об этом написал RT .

Парламентарий считает, что молдавский лидер совершила грубые ошибки в газовом вопросе. Теперь, по ее словам, жители страны могут остаться на всю зиму без света и газа.

«Ждем дальнейшего развития событий и возможных досрочных выборов», — сказала она журналистам.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач сообщил, что Молдавия может остаться без электричества в новогодние праздники.