Депутат Аршинова раскритиковала политику Санду в области «газового вопроса»
Депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова раскритиковала президента Молдавии Майю Санду за ее политику в области «газового вопроса». Об этом написал RT.
Парламентарий считает, что молдавский лидер совершила грубые ошибки в газовом вопросе. Теперь, по ее словам, жители страны могут остаться на всю зиму без света и газа.
«Ждем дальнейшего развития событий и возможных досрочных выборов», — сказала она журналистам.
Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач сообщил, что Молдавия может остаться без электричества в новогодние праздники.
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