Дело Долиной могут использовать для стравливания россиян

Враги России могут использовать дело с недвижимостью Ларисы Долиной, чтобы расшатать ситуацию внутри страны и спровоцировать россиян на столкновение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привели «Известия» .

«Надо на эту историю смотреть, в том числе, и под углом того, что то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. <…> Один из способов, который они решают сейчас испробовать, — это столкновение людей», — отметила Захарова.

Дипломат заявила, что враги будут пытаться разделить страну не на поле боя, а изнутри. Разделить страну на поле боя не получилось, и не произошло никакой отмены.

Ранее Долина заявила, что спорная квартира в центре Москвы была основным местом жительства ее семьи. На суде она сообщила, что при совершении сделки по продаже квартиры считала, что участвует в «спецоперации» правоохранителей по выявлению и поимке преступников.