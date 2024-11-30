«Делать там нечего». Биатлонист Антон Шипулин решил не переизбираться в Госдуму

Биатлонист Шипулин не собирается переизбираться в Госдуму

Депутат Госдумы от Свердловской области, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин решил не избираться на новый срок. Об этом изданию Ura.ru сообщил источник из окружения бывшего спортсмена.

По его словам, спортсмену изначально не понравилось работать в Госдуме. За последнее время он еще больше убедился, что ему «делать там нечего».

«Участвовать в выборах [на новый срок] он не планирует. Сейчас идут переговоры о его переходе в исполнительную власть», — рассказал собеседник издания.

Сам биатлонист по этому поводу комментариев не давал.

По словам журналистов, Шипулин попал в политику с подачи давнего друга — губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ранее в Госдуме предложили перевести депутата Хамзаева из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по охране здоровья.