В Госдуме предложили перевести депутата Хамзаева в другой комитет

Комиссия Госдумы предложила перевести депутата Султана Хамзаева из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по охране здоровья. Проект постановления опубликовали в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Кроме того, этим же проектом планируют утвердить состав комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Хамзаеву 42 года, в Госдуме он с нынешнего созыва, представляет Республику Дагестан.

Ранее РБК сообщил, что двоих депутатов фракции ЛДПР — Юрия Напсо и Бориса Пайкина — хотят лишить должностей в комитетах и мандатов. Однако партия отказалась комментировать эту информацию, а сам Напсо заявил, что не в курсе этого и сейчас проходит лечение.