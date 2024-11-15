В Госдуме предложили перевести депутата Хамзаева в другой комитет

Комиссия Госдумы предложила перевести депутата Султана Хамзаева из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по охране здоровья. Проект постановления опубликовали в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Кроме того, этим же проектом планируют утвердить состав комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Хамзаеву 42 года, в Госдуме он с нынешнего созыва, представляет Республику Дагестан.
Ранее РБК сообщил, что двоих депутатов фракции ЛДПР — Юрия Напсо и Бориса Пайкина — хотят лишить должностей в комитетах и мандатов. Однако партия отказалась комментировать эту информацию, а сам Напсо заявил, что не в курсе этого и сейчас проходит лечение.
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