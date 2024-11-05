Деятельность НПО IAIS из Лихтенштейна признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность НПО IAIS из Лихтенштейна

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность НПО из Лихтенштейна Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (Международная ассоциация интеллектуальных игр, IAIS*). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele*», — отметили в Генпрокуратуре.

Организация объединяет более 200 участников спортивных версий «Своей игры», «Брейн-ринга» и других игр из стран Европы, Азии и Северной Америки. IAIS*, по информации Генпрокуратуры, распространяет дискредитирующую власти России информацию.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Young Presidents Organization.

*Признана в России нежелательной организацией.