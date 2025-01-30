Даудов опроверг слухи об исчезновении Кадырова и снял его на видео

Сообщения об исчезновении Рамзана Кадырова не имеют отношения к реальности. Об этом сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале .

«Сегодня 30 января, четверг. Заехал к Рамзану Ахматовичу. Видео для особо волнующихся псевдожурналистов, которые пишут, что Рамзан Ахматович 18 дней не появляется на публике, его не видели», — сказал он.

Появившийся в кадре глава Чечни Кадыров пояснил, что каждый день посещает мероприятия, а свободное время проводит дома.

«Чай пьем, все хорошо. <…> Не знаю, где они меня ищут, вчера-позавчера открываем строительные объекты, вручаем транспорт, работаем», — пояснил он.

Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг его исчезновение. Он назвал сообщения об этом вражескими вбросами.