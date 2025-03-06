«Дать по зубам». В Госдуме жестко раскритиковали истеричное выступление Макрона
Депутат Шеремет: заявление Макрона о российской угрозе — возмутительная истерика
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию угрозой для Европы, — это возмутительная истерика. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Истерика Макрона возмутительна. Если обратиться к истории, то мы увидим, что именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву», — заявил он.
По мнению парламентария, Макрон намеренно поднимает градус русофобии в Европе, чтобы отодвинуть в сторону Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза. А для объединения вокруг себя европейских стран ему нужен внешний враг.
Макрон не придумал ничего лучшего, чем повесить ярлык врага на Россию. Но уверен, что народы европейских стран осознают, что Россия никогда не была им врагом и всегда уважительно к ним относилась.
Михаил Шеремет
депутат Госдумы
Депутат рекомендовал французскому лидеру воздержаться от агрессивных действий против России, потому она «способна дать по зубам любому агрессору и пресечь его милитаристские планы».
«Уверен, что больная мечта Макрона стать новым Наполеоном обречена. Макрон становится диктатором для своего народа, которого, уверен, прилюдно поставят на место», — предрек печальный финал президенту Франции парламентарий.
После того, как Макрон бездоказательно заявил о российской угрозе, многие французы оценили это заявление резко негативно — под хештегом #Macron20h в социальной сети Х главу Пятой республики попросили забрать свои слова назад.