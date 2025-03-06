«Дать по зубам». В Госдуме жестко раскритиковали истеричное выступление Макрона

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию угрозой для Европы, — это возмутительная истерика. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Истерика Макрона возмутительна. Если обратиться к истории, то мы увидим, что именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву», — заявил он.

По мнению парламентария, Макрон намеренно поднимает градус русофобии в Европе, чтобы отодвинуть в сторону Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза. А для объединения вокруг себя европейских стран ему нужен внешний враг.