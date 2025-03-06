«Забери свои слова обратно». Французы пришли в панику после ядерного шантажа Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором бездоказательно заявил о российской угрозе. Его выступление многие французы оценили резко негативно — под хештегом #Macron20h в социальной сети Х главу Пятой республики просят забрать свои слова обратно.

«Угроза для Франции? Макрон, Макрон, немедля забери свои слова обратно», — написала девушка под ником SK.

Еще один комментатор добавил, что «откажется от своего гражданства», поскольку не желает иметь ничего общего с президентом Франции.

«Вы и есть та самая угроза для всей Европы. Украина — дестабилизированная страна, проблема и для Франции, и для ЦРУ», — добавил комментатор под псевдонимом OuiMesieur.

Пользователь Clara отметила, что Макрону придется пойти против России одному. Никто из французов, по ее мнению, президента Франции не поддержит.

«Я смотрел комедию, переключил канал и там увидел, как Макрон объявляет войну России. Не понимаю, что могло бы заставить меня выбирать новости, а не развлекательные шоу», — пожаловалась другая комментаторша.

Некоторые французы сочли, что «им снится дурной сон».

«Знай, Путин, французский народ против Макрона. Если у тебя есть что-то против него, мы с тобой», — добавил пользователь Shannon.

Почти половину времени обращения к нации Макрон посвятил украинскому вопросу. В числе прочего президент Франции не исключил появления на Украине европейских войск.