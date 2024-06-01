Журналиста Екатерину Дунцову внесли в список иноагентов

Минюст России внес в реестр иноагентов журналистов Екатерину Дунцову* и Марину Литвинович*. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Дунцова* распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ. Выступала против специальной военной операции на Украине. Сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории РФ», — заявили в Минюсте.

В списке иностранных агентов также оказались Мария Андреева*, блогер Павел Иванов*, Движение жен мобилизованных «Путь домой»**, Интернет-проект SOTA** и Republic**.

Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции отказал певице Земфире* в исключении ее из реестра иноагентов. Вокалистку внесли туда в феврале 2022 года. Как заявили в ведомстве, артистка получала поддержку из других государств, а также выступала на территории недружественных стран.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Организация, внесенная Минюстом в список иноагентов.