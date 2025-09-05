Дальневосточную и арктическую ипотеку изменят для россиян с детьми
Президент России Владимир Путин призвал расширить программы дальневосточной и арктической ипотеки. Об этом он заявил на пленарном заседании ВЭФ.
«Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что речь идет о всех многодетных семьях, независимо от того, сколько лет родителям.
Помимо этого, российский лидер призвал использовать дальневосточную ипотеку как на первичном, так и на вторичном рынке жилья — в тех регионах, где еще не построили многоэтажки и нет предложений от застройщиков. При этом важно будет учитывать время на строительство, состояние и местоположение домов.
Еще президент поручил включить в ипотечную программу по ставке 2% всех сотрудников муниципальных и государственных образовательных учреждений в Арктике и на Дальнем Востоке.
Кроме того, Путин поручил правительству к ноябрю составить план развития отрасли редкоземельных металлов. По его словам, важно внедрять передовые технологии и увеличивать спрос внутри страны.