Дальневосточную и арктическую ипотеку изменят для россиян с детьми

Президент России Владимир Путин призвал расширить программы дальневосточной и арктической ипотеки. Об этом он заявил на пленарном заседании ВЭФ.

«Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что речь идет о всех многодетных семьях, независимо от того, сколько лет родителям.

Помимо этого, российский лидер призвал использовать дальневосточную ипотеку как на первичном, так и на вторичном рынке жилья — в тех регионах, где еще не построили многоэтажки и нет предложений от застройщиков. При этом важно будет учитывать время на строительство, состояние и местоположение домов.

Еще президент поручил включить в ипотечную программу по ставке 2% всех сотрудников муниципальных и государственных образовательных учреждений в Арктике и на Дальнем Востоке.

Кроме того, Путин поручил правительству к ноябрю составить план развития отрасли редкоземельных металлов. По его словам, важно внедрять передовые технологии и увеличивать спрос внутри страны.