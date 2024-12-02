«Чудовищные цифры». Как идеология чайлдфри повлияла на россиян
Депутат Свинцов: из-за идеологии чайлдфри 20% россиян отказались от деторождения
Запрет пропаганды идеологии чайлдфри радикально не повлияет на рождаемость, для улучшения демографии нужно принять сотни законов. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с 360.ru.
Он отметил, что, по статистике, только несколько процентов россиян — это убежденные чайлдфри. Несмотря на небольшое количество, они все равно влияют на общие взгляды граждан.
«Уже почти 20% при разговоре говорят: „В принципе, я могу прожить и без детей“. То есть вот эта пропаганда, которая сегодня, да и несколько последних лет ведется в отношении наших граждан <…> делает свое пагубное дело», — объяснил парламентарий.
По мнению Свинцова, 20% — это «чудовищные цифры». Предусмотренные запретом штрафы должны остановить «горячие головы», которые публично пропагандируют чайлдфри.
«Но, к сожалению, непосредственно этот закон, радикально не повлияет на рождаемость, потому что нам необходимо принять сотни законов, которые действительно настроят наше общество не только на рождение детей, но и вообще нашу психику на то, что жизнь без детей неполноценна», — сказал депутат.
Свинцов призвал постепенно переходить к понятию многодетной семьи как нормальной. В ближайшее время он намерен внести предложение о том, чтобы в рекламе использовать только семьи, где трое или больше детей.
Запрет пропаганды чайлдфри вступит в силу 4 декабря. Теперь официально нельзя пропагандировать осознанный отказ от деторождения в интернете, СМИ, рекламе и фильмах. Нарушителям придется платить штрафы: для физических лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных — от 100 до 200 тысяч, а для юридических лиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.