«Чудовищные цифры». Как идеология чайлдфри повлияла на россиян

Запрет пропаганды идеологии чайлдфри радикально не повлияет на рождаемость, для улучшения демографии нужно принять сотни законов. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с 360.ru.

Он отметил, что, по статистике, только несколько процентов россиян — это убежденные чайлдфри. Несмотря на небольшое количество, они все равно влияют на общие взгляды граждан.

«Уже почти 20% при разговоре говорят: „В принципе, я могу прожить и без детей“. То есть вот эта пропаганда, которая сегодня, да и несколько последних лет ведется в отношении наших граждан <…> делает свое пагубное дело», — объяснил парламентарий.

По мнению Свинцова, 20% — это «чудовищные цифры». Предусмотренные запретом штрафы должны остановить «горячие головы», которые публично пропагандируют чайлдфри.