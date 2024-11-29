Депутат Чаплин напомнил, что с декабря начнется блокировка контента с пропагандой чайлдфри

В декабре в силу вступают ряд изменений, в частности, теперь за пропаганду осознанного отказа от детей предусмотрено наказание. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он напомнил, что с 4 декабря за контент с пропагандой чайлдфри в соцсетях предусмотрены серьезные штрафы. Это касается как физических, так и юридических лиц. Также за распространение такой информации может грозить блокировка ресурса.

Закон также касается представителей средств массовой информации и должностных лиц.