Западные кураторы осадили президента Украины Владимира Зеленского после его ультиматума в Брюсселе, и тому пришлось дать заднюю. А чтобы «не вякал» про ядерное оружие, дали 50 миллиардов долларов, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что сегодня формула Зеленского изменилась с «либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие» на «Украина выбирает НАТО». Она напомнила цитату Уинстона Черчилля о том, что, выбирая между позором и войной, выбирающий позор всегда получит войну.

«Зеленский, похоже, решил обогатить мировую историографию поразительной по своей абсурдности политикой. Раз за разом несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно», — заявила Захарова.

Ранее Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте потребовал отправить военных альянса воевать на Украину. Вступление в НАТО является пунктом «плана победы» украинского лидера, но западные союзники не одобрили его.