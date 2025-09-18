«Чтобы люди отдохнули»: в ГД предложили отключить россиянам интернет на неделю

Он заявил, что в интернете много пользы, но не меньше и вреда. Многие портят себе зрение и нервы, а некоторые становятся зависимыми от игр, доводя себя до психических расстройств.

«Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или по выходным дням, чтобы люди отдохнули», — отметил Арефьев.

Летом лидер движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил отключать бездетным парам на ночь интернет. Репродуктолог Мария Милютина в ответ заявила, что это будет сложно сделать технически и не даст нужного эффекта, поскольку запретительные меры в этом вопросе в принципе не работают.