Репродуктолог Милютина усомнилась в эффективности идеи с запретом интернета по ночам

Репродуктолог Мария Милютина в интервью « Ридусу » прокомментировала предложение лидера движения «Россия православная» Михаила Иванова отключать интернет по ночам для бездетных пар, мотивируя это ростом рождаемости в стране.

По мнению медика, практически невозможно воплотить такую инициативу в жизнь, и однозначно никакого эффекта на демографию она не даст.

«Какие-то запретительные меры не работают. Молодые пары — это уже не дети, которым мы можем указывать, что им делать», — заявила врач.

В то же время Милютина признала, что чрезмерная увлеченность социальными сетями является нарастающей проблемой, затрагивающей миллионы людей по всему миру.