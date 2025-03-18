«Что там большого?». Путин выразил недоумение, почему G7 называют «Большой семеркой»

Президент России Владимир Путин задался вопросом о названии «Большой семерки». Свои размышления он озвучил во время выступления на съезде РСПП.

«Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого», — сказал он.

Российский лидер отметил, что по итогам прошлого года экономика стран, входящих в G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия), выросла на 1,9%, а показатель БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии) увеличился на 4,9%. Рост ВВП в России два года подряд достигает отметки в 4,1%.

Ранее стали известны данные национальных статслужб. Из них следует, что за 2024 год темпы роста российской экономики оказались в четыре раза выше средних по «Большой семерке». Сильнее всего среди стран клуба увеличилась экономика США — на 2,8%. Германия второй год подряд становится единственной страной «Большой семерки», экономика которой сокращается.