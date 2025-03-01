Темпы роста российской экономики в четыре раза превысили средние по G7

В 2024 году темпы роста российской экономики оказались в четыре раза выше средних по «Большой семерке». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

По итогам прошлого года ВВП России увеличился на 4,1%. Такие же темпы отечественная экономика показала в 2023 году. При этом экономики стран G7 выросли в среднем на 1,0% против 1,1% годом ранее.

Сильнее всего среди стран клуба увеличилась экономика США — на 2,8%, что меньше показателя 2023 года в 2, %. Экономика Канады второй год подряд росла на 1,5%, а Франции — на 1,1%.

Германия второй год подряд становится единственной страной «Большой семерки», экономика которой сокращается: в 2024-м она уменьшилась на 0,2% после спада на 0,3% в 2023 году.

Ранее экономист Сергей Орлов заявил, что внедрение цифрового рубля ускорит рост экономики.