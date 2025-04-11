Чиновникам в Сургуте запретили публиковать фото с алкоголем и роскошью

Глава Сургута Максим Слепов запретил чиновникам публиковать фотографии с алкоголем и роскошью. Документ об этом появился на сайте местной администрации.

Градоначальник подписал постановление об обновленном кодексе этики для муниципальных служащих. Часть пунктов затрагивает поведение чиновников в соцсетях.

«Не размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши», — написали в кодексе.

Кроме того, служащим нельзя ругаться матом, использовать жаргон, публиковать непристойные фото, а также снимки, где они курят или пьют спиртное.

Еще сотрудников администрации призвали не оставлять себе подарки дороже трех тысяч рублей, ни с кем не ссориться и аккуратно выглядеть: сдержанный, официальный и деловой стиль.

Ранее замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила кормить школьников как депутатов. По ее словам, качество питания в депутатских и школьных столовых сильно отличается.