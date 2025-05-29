«Четвертый Рейх». Мерца уличили в желании возродить Германию как военную державу

Пушков: Мерц желает через Украину возродить Германию как Четвертый Рейх

IMAGO/Christoph Hardt
Фото: IMAGO/Christoph Hardt/www.globallookpress.com

Действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ситуации с Украиной продиктованы его желанием возродить Германию в качестве могущественного Четвертого Рейха. Этому стремлению не станут мешать ни Великобритания, ни Франция, ни США, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха, чему в условиях острейшего конфликта с Россией не будут мешать ни Франция, ни Британия, ни даже, вероятно, и США» — написал сенатор.

Он отметил, что у Мерца есть глубокие внутренние причины одержимости Украиной, кроме враждебности к России и стремления не дать ей нанести поражение Украине, а через нее и всему Западу.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что Германия под управлением Мерца идет по той же наклонной плоскости, по которой пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху. Министр отметил, что прямое вовлечение ФРГ в войну уже очевидно.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Лавров ответил по поводу результативности поставки на Украину танков из Германии. Он заявил, что немецкие танки «чаще горят, чем ездят», его процитировало Ura.ru.

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