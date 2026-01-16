Беспилотные поезда появятся в метро Москвы к 2030 году

В Москве к 2030 году планируют запустить первую линию метро с поездами в режиме автоведения. Об этом говорилось в справочных материалах к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, которая проходит в электродепо «Аминьевское».

В 2026 году в столичном метро должны запустить поезд в беспилотном режиме без пассажиров и отработать движение по графику с интервалом 60–90 секунд.

На 2027 год власти запланировали запуск первого поезда с пассажирами в беспилотном режиме. Следующим этапом станет перевод целой линии на режим автоведения к 2030 году.

Профильную выставку в электродепо посетил президент России Владимир Путин и вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и лично оценил беспилотный трамвай «Львенок-Москва».