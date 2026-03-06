«Черта с два!» Медведев жестко припечатал арабские страны за их чудовищную ошибку

Страны Персидского залива зря рассчитывали на защиту, соглашаясь на стройку американских баз на своей территории. Такое мнение в X высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик счел, что арабские государства поступили необдуманно, когда пустили американцев на свою землю. Теперь США просто используют их территорию по своему усмотрению.

«Наивно они ожидали, что те обеспечат им защиту. Черта с два! США просто используют их, защищая при этом только одну страну», — констатировал Дмитрий Медведев.

В результате таких действий американской администрации все остальные страны региона оказались под угрозой.

«Подумайте хорошенько, нужны ли вам эти базы на самом деле», — обратился политик к лидерам региона.

Он добавил, что американские военные объекты сейчас — это не защита, а прямая угроза безопасности тех стран, где они находятся.

Серию бомбардировок Ирана американо-израильская коалиция начала утром 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по военным базам США на Ближнем Востоке — в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

Кроме того, иранские власти нанесли уже более 20 волн ударов по Израилю.