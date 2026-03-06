Небесная мясорубка. Ответ Ирана шокировал мир: аятоллы пошли ва-банк?

Центральные районы Израиля подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана. Это уже 21-я волна ударов КСИР по еврейскому государству, сообщило издание Haaretz со ссылкой на экстренные службы и полицию.

По данным Армии обороны Израиля, Тегеран применил баллистические ракеты, оснащенные кассетными боеголовками. Особенность этих снарядов заключается в том, что при снижении боевая часть раскрывается и разбрасывает около 20 мелких суббоеприпасов.

Каждый из них содержит 2,5 килограмма взрывчатки и поражает территорию в радиусе восьми километров. Очевидцы засняли на видео падение элементов кассетной бомбы в центре страны. Одна из ракет упала в непосредственной близости от международного аэропорта Бен-Гурион.

Тегеран заявил, что целью атаки стали центр Тель-Авива и 27-я эскадрилья ВВС Израиля в аэропорту Бен-Гуриона. Однако The Times of Israel отметила, что никакой 27-й эскадрилье в составе израильских военно-воздушных сил нет и никогда не было.

Однако речь могла идти о 27-й авиабазе, она входила в состав Бен-Гуриона, но была окончательно закрыта еще в 2010 году.

Иран также заявил о нанесении ударов беспилотниками по «целям в Тель-Авиве, а также по радиолокационной базе Мерон». Сообщений о попадании беспилотников по объектам в Израиле не поступало.

Ранее Иран уверил, что готов к наземной операции США.