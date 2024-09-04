Чернышенко провел рабочую встречу с главой ЛНР Пасечником

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко прибыл в ЛНР. В рамках рабочей поездки он провел встречу с главой республики Леонидом Пасечником. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Стороны обсудили вопросы образования, науки, спорта в регионе. Чернышенко уделил особое внимание восстановлению и развитию инфраструктуры в республике. По его словам, при поддержке правительства в ЛНР динамично развивается сфера образования.

«Работают 14 вузов, более 500 школ и 74 организации дополнительного образования. Одна из ключевых задач — восстановление образовательной инфраструктуры», — подчеркнул он.

За два года при помощи федеральных средств в ЛНР привели в порядок свыше 400 образовательных организаций. В 2024 году проведут капремонт еще 185 объектов. В вузах республики учатся более 40 тысяч студентов. Также в 2024 году в Луганске откроют два кластера по программе «Профессионалитет».

Подмосковье помогло привести в порядок образовательные учреждения Донецкой и Луганской народных республик. В Мариуполе уже восстановили восемь школ и 11 детских садов.