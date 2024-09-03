Подмосковье помогло восстановить 8 школ и 11 детских садов в Мариуполе

К началу учебного года специалисты из Московской области помогли провести работы по капремонту образовательных учреждений в ЛНР и ДНР. Только в Мариуполе восстановили восемь школ и 11 детских садов, сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Постарались подмосковные специалисты и в Макеевке. Там наладили отопление в двух школах, заменили окна и отремонтировали кровлю. В ЛНР завершили капремонт школы в Брянке. Скоро восстановят и детский сад в Рубежном.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, восстановление учебных заведений — не просто строительные работы, а вклад в стабильность и в будущее поколение россиян.

«Мы гордимся тем, что наши специалисты помогли создать безопасные и комфортные условия для обучения и воспитания детей в этих школах и детских садах», — отметил он.

Помогали специалисты из Подмосковья и в мариупольской школе № 34. Глава округа Олег Моргун рассказал, что образовательное учреждение оснастили и современной техникой.