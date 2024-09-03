Чернышенко и Пушилин встретились с демобилизованными студентами в Донецке

Фото: РИА «Новости»

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко побывал с рабочим визитом в Донецке. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным он встретился с демобилизованными студентами, а также провел встречи с руководителями региональных детских общественных объединений.

Учеников лицея № 5 Чернышенко посвятил в «Орлят России».

В Центре развития молодежных инициатив ДНР организовали встречу с демобилизованными студентами. Вице-премьер назвал их лидерами «ролевой модели с совершенно конкретной миссией», сообщила пресс-служба правительства. Чернышенко призвал молодых людей делиться опытом и принимать участие в различных проектов, включая «Твой герой».

Ранее он поздравил школьников с началом учебного года. Дмитрий Чернышенко побывал в Мариуполе, где открыли н овые школу, детский сад, техникум и университет.

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