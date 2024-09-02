Свыше 190 тысяч детей пошли в школы и детсады ДНР в новом учебном году

Чернышенко поздравил с началом учебного года школьников и студентов ДНР

Фото: Freepik

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поучаствовал в открытии детсада, школы, техникума и университета в Мариуполе. Во время торжественных линеек он поздравил детей, их родителей, педагогов и наставников с началом учебного года.

«По всей республике сегодня больше 150 тысяч учеников пойдут в школы. Всего их в республике свыше 600, и количество учреждений продолжает увеличиваться», — отметил вице-премьер.

Он уточнил, что в 2024 году отремотируют и построят 135 объектов. Чернышенко отметил, что в ДНР 15 тысяч педагогов, от которых по большей части зависит обучение и воспитание детей.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что начало нового учебного года стартовало во всех 89 регионах РФ в штатном режиме. Примерно 39,5 тысячи школ открыли свои двери для учеников 2 сентября.

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