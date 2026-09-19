Через ДЭГ в России проголосовали более трех миллионов человек

Более трех миллионов граждан дистанционно отдали свои голоса на выборах разного уровня в 32 российских регионах. Об этом сообщил федеральный портал ДЭГ .

По состоянию на 09:47 по московскому времени в формате онлайн проголосовали 3 000 144 россиян. Всего заявку на участие в ДЭГ направили более четырех миллионов человек.

По данным Центризбиркома, утром 19 сентября общая явка на выборах составила более 30%. Проголосовать можно до 20 сентября, участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Жители 33 регионов имеют возможность отдать свой голос дистанционно в любое время суток в течение трех дней голосования. Для этого нужно было зарегистрировать заявку на участие в ДЭГ до 14 сентября.

По итогам выборов в России сформируют Государственную думу из 450 депутатов. Половину парламентариев изберут по федеральным партийным спискам, остальных 225 — в одномандатных округах.