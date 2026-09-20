Участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы в Москве приняли более 2,8 миллиона граждан. Об этом сообщил сервис по наблюдению за голосованием.

За первые два дня голосования избирателям выдали 2 825 014 бюллетеней. Обратно система получила 2 741 298 бюллетеней.

По данным ЦИК, общая явка на выборах в Госдуму составила в России 45,38% по состоянию на 08:40. Дистанционно свои голоса отдали пости шесть миллионов граждан.

Выборы завершатся 20 сентября в 20:00 по московскому времени. Первые результаты планируют обнародовать после 21:00.

Регионами с самой большой явкой стали Донецкая и Луганская Народные Республики, Брянская и Кемеровская области, Тува. В

сего на выборах предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. В федеральном округе голосовать можно за 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Новые люди».