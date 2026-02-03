Послу ЕС на Украине Катарине Матерновой стоит поблагодарить свое начальство в Брюсселе за спонсирование бойни. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опубликованную в Сети фотографию дипломата, на которой та продемонстрировала, как пережила ночь массированной атаки.

На фотографии Матернова сидит на матрасе в шикарной ванной комнате — так посол провела минувшую ночь. Захарова напомнила, что Евросоюзу давно предлагали поинтересоваться, как люди Донбасса переживали атаки киевского режима. Они годами жили в подвалах, еду добывали под обстрелами и погибали, пытаясь добраться до своих машин.

«Катарине Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбежками, в том числе по причине слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины. Катарина Матернова может поблагодарить свое начальство в Брюсселе за спонсирование бойни и попросить продлить теперь уже и свои мучения, выделив еще пару сотню миллиардов маньякам на Банковой», — резюмировала Захарова.

В ночь на 3 февраля Киев и несколько крупнейших городов Украины подверглись масштабной комбинированной атаке с использованием ударных дронов и баллистических ракет. Первая волна атаки началась еще до полуночи, воздушную тревогу в украинской столице объявили в 00:24.