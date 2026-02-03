Баллистика и стаи дронов над Киевом и Харьковом. Массированный удар по Украине нанесли в ночь на 3 февраля
Мощные взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Днепропетровске
В ночь на 3 февраля Киев и несколько крупнейших городов Украины подверглись масштабной комбинированной атаке с использованием ударных дронов и баллистических ракет. О взрывах и разрушениях на фоне экстремальных холодов сообщили представители местных администраций и экстренные службы.
Минобороны России информацию об ударе по инфраструктуре Украины не подтверждало. Местная пресса уверяла, что первая волна атаки началась еще до полуночи.
Взрывы в Киеве: что известно
Украинские военные сообщали об атаках дронов в течение всего 2 февраля. Ближе к вечеру таких заявлений стало больше. Группы дронов фиксировали в Сумской, Черниговской, Харьковской и Одесской областях.
Воздушная тревогу в украинской столице объявили в 00:24, пока только из-за угрозы налетов дронов-камикадзе. Вскоре ситуация обострилась: к группам беспилотников присоединилась баллистика. В городе прогремела серия мощных взрывов, которые были слышны во всех районах.
Глава местной военной администрации заявил, что удар наносился в момент экстремально низких температур. К 01:30 мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Днепровском и Деснянском районах.
Взрывы в Харькове и Днепропетровске
С позднего вечера понедельника, 2 февраля, поступали сообщения и о взрывах в Харькове. Один из дронов взорвался в центре города. После полуночи атака превратилась в комбинированную: по Слободскому району ударили одновременно беспилотники и баллистические ракеты.
Местные власти сообщили о целой череде взрывов, сотрясавших город на протяжении нескольких часов.
Днепропетровск также оказался под огнем. Первые сообщения о детонациях поступили около 00:10, когда в небе фиксировали БПЛА. Позже, в районе 01:10, на фоне угрозы применения баллистического вооружения, в городе прогремели повторные, более мощные взрывы.
Что ждет Украину
По данным Воздушных сил Украины, география атаки охватила огромную территорию: беспилотники фиксировались в Сумской, Черниговской, Полтавской, Одесской и Киевской областях.
Мониторинговые каналы предупреждали о возможном взлете стратегической авиации (Ту-95МС и Ту-22М3), а также носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К.
На данный момент воздушная тревога сохраняется в большинстве центральных и восточных областей Украины.
Мощный комбинированный удар наносился по Украине и в ночь на 24 января.