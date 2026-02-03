Баллистика и стаи дронов над Киевом и Харьковом. Массированный удар по Украине нанесли в ночь на 3 февраля

В ночь на 3 февраля Киев и несколько крупнейших городов Украины подверглись масштабной комбинированной атаке с использованием ударных дронов и баллистических ракет. О взрывах и разрушениях на фоне экстремальных холодов сообщили представители местных администраций и экстренные службы.

Минобороны России информацию об ударе по инфраструктуре Украины не подтверждало. Местная пресса уверяла, что первая волна атаки началась еще до полуночи.

Взрывы в Киеве: что известно

Украинские военные сообщали об атаках дронов в течение всего 2 февраля. Ближе к вечеру таких заявлений стало больше. Группы дронов фиксировали в Сумской, Черниговской, Харьковской и Одесской областях.

Воздушная тревогу в украинской столице объявили в 00:24, пока только из-за угрозы налетов дронов-камикадзе. Вскоре ситуация обострилась: к группам беспилотников присоединилась баллистика. В городе прогремела серия мощных взрывов, которые были слышны во всех районах.

Глава местной военной администрации заявил, что удар наносился в момент экстремально низких температур. К 01:30 мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Днепровском и Деснянском районах.