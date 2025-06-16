Чемпионат по пилотированию дронов будут проводить для детей с 2026 года

Путин поручил проводить чемпионат по пилотированию дронов для детей с 2026 года

Президент России Владимир Путин утвердил распоряжение о проведении Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов среди детей от семи лет, начиная с 2026 года. Турнир будет носить название «Пилоты будущего». Поручение опубликовали на сайте Кремля .

Мероприятия должно будет организовывать «Движение первых» совместно с «Федерацией гонок дронов России». Финансирование проект получит за счет средств федерального бюджета.

Путин ждет доклад от председателя правления «Движения первых» Артура Орлова и президента «Федерации гонок дронов России» Ильи Галаева до 1 октября 2025 года.

В этом же перечне президент России поручил Минспорту снизить минимальный возраст участников состязаний такого вида с 10 до семи лет, а также продумать систему присвоения званий и разрядов по виду спорта «гонки дронов».

В мае в Шатуре прошли областные соревнования по управлению БПЛА среди школьников. Для беспилотников подготовили трассу с воротами, стойками и поручнями. Каждому конкурсанту предоставляли две попытки — пробную и на результат.