Областные соревнования по управлению БПЛА прошли в школе № 4 в Шатуре

В Шатуре состоялся региональный фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера». В нем приняли участие юные пилоты из муниципалитета, в котором проводят турнир, а также ребята из Электростали и Домодедова. Конкурсанты продемонстрировали навыки управления БПЛА и представили свои инженерные проекты.

Среди участников — ученик 6 класса школы № 4 Вадим Шляхтин. Гонка от первого лица у него заняла 1,5 минуты благодаря занятиям в кружке, который открыли при образовательном учреждении в сентябре 2024 года. За это время удалось собрать команду и провести первый фестиваль беспилотных систем.

«Пролетел через препятствия разные в спортивном зале — это достаточно тяжело», — уточнил участник фестиваля беспилотных систем Вадим Шляхтин.

На региональных соревнованиях встретились команды из Шатуры, Домодедова и Электростали. Ребята проверили мастерство в управлении машинами и дронами. Для беспилотников подготовили трассу с воротами, стойками и поручнями. Каждому конкурсанту предоставили два раунда: один — пробный, второй — на результат.