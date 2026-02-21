Чемодан, вокзал, домой. Власти взялись за мигрантов? В Госдуму внесли жесткий закон

Российские власти захотели запретить детям трудовых мигрантов оставаться в России после того, как им исполнилось 18 лет. Такой законопроект кабмин внес на рассмотрение в Госдуму, документ опубликовали на официальном сайте этой структуры.

Инициатива правительства дает иностранцам несколько вариантов урегулирования своего статуса. Сразу после совершеннолетия у детей мигрантов будет 30 дней. Мигранту придется либо покинуть Россию, либо оформить патент на себя и платить налоги.

Остаться в стране без работы не получится — исключение сделают для тех, кто имеет другие законные причины на временное разрешение на жительство в России.

Тот же законопроект вводит строгие требования к доходам трудовых мигрантов. Тем, кто зарабатывает ниже прожиточного минимума, патент на работу предложили не выдавать.

Чтобы контролировать это правило, налоговая служба начнет автоматически передавать данные о реальных зарплатах иностранцев в МВД. Кроме того, если средств на содержание детей-иждивенцев не хватит, легально работать в России человек тоже больше не сможет.

В начале февраля 2026 года выяснилось, что каждый третий мигрант не смог сдать экзамен по русскому языку с первой попытки.